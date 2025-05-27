Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş

HİBRİT MOTORUN 10 DEZAVANTAJI

1.Yüksek Maliyet

Dezavantajlar arasında en belirgin olanı, yüksek başlangıç maliyetidir. Bir hibrit araç satın almak, genellikle benzinli veya dizel bir araçtan daha pahalıdır. Bu ekstra maliyet, hibrit araçların çift motor sistemi ve ileri teknoloji bataryaları nedeniyle ortaya çıkar.