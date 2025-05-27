Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş
Türkiye’de vatandaşların elektrikli otomobillere tercih ettiği hibrit yakıtlı araçların çok daha masraflı olduğu ortaya çıktı.
Çevre dostu yakıt teknolojisi ve ekonomik oluşuyla tanınan hibrit otomobiller göründükleri kadar masum olmayabilirler.
Elektrikli otomobillere kıyasla daha güvenilir olan hibrit motorlar ev.sanlablearning.com sitesindeki bilgiye göre bakım masraflarıyla üzebiliyor.
HİBRİT MOTORUN 10 DEZAVANTAJI
1.Yüksek Maliyet
Dezavantajlar arasında en belirgin olanı, yüksek başlangıç maliyetidir. Bir hibrit araç satın almak, genellikle benzinli veya dizel bir araçtan daha pahalıdır. Bu ekstra maliyet, hibrit araçların çift motor sistemi ve ileri teknoloji bataryaları nedeniyle ortaya çıkar.