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  4. Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş

Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş

Türkiye’de vatandaşların elektrikli otomobillere tercih ettiği hibrit yakıtlı araçların çok daha masraflı olduğu ortaya çıktı.

Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş - Sayfa 1

Çevre dostu yakıt teknolojisi ve ekonomik oluşuyla tanınan hibrit otomobiller göründükleri kadar masum olmayabilirler.

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Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş - Sayfa 2

LPG ve dizel yakıtlara kıyasla çok daha avantajlı olan hibritin bakımları zor olabiliyor.

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Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş - Sayfa 3

Elektrikli otomobillere kıyasla daha güvenilir olan hibrit motorlar ev.sanlablearning.com sitesindeki bilgiye göre bakım masraflarıyla üzebiliyor.

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Elektrikliden daha güvenilir diye tercih ediliyordu ; Meğer hibritlerin bu yanını kimse bilmiyormuş - Sayfa 4

HİBRİT MOTORUN 10 DEZAVANTAJI

1.Yüksek Maliyet

Dezavantajlar arasında en belirgin olanı, yüksek başlangıç maliyetidir. Bir hibrit araç satın almak, genellikle benzinli veya dizel bir araçtan daha pahalıdır. Bu ekstra maliyet, hibrit araçların çift motor sistemi ve ileri teknoloji bataryaları nedeniyle ortaya çıkar.

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