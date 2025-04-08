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Emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil: Piyasada da yok satıyor

Emekliler ve geniş aileler çoğunlukla konfor, yakıt ekonomisi, güvenlik, bagaj hacmi ve elverişli fiyat gibi unsurlara göre araç seçimi yapar.

Emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil: Piyasada da yok satıyor - Sayfa 1

Bu kriterleri göz önünde bulundurarak emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobili sizler için derledik. Bu otomobillerin bir diğer özelliği ise ikinci el piyasasında çok çabuk satılabiliyor olması.

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Emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil: Piyasada da yok satıyor - Sayfa 2

1. Fiat Egea Sedan / Station Wagon

Uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi ve geniş bagajıyla özellikle emekliler için çok cazip.

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Emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil: Piyasada da yok satıyor - Sayfa 3

2. Renault Clio / Renault Symbol

Şehir içi kullanım için ideal, ekonomik ve servis ağı geniş.

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Emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil: Piyasada da yok satıyor - Sayfa 4

3. Dacia Duster

Geniş iç hacmi, yüksek oturma pozisyonu ve uygun fiyat/performans oranıyla hem kırsalda hem şehirde tercih ediliyor.

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