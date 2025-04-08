Emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil: Piyasada da yok satıyor
Emekliler ve geniş aileler çoğunlukla konfor, yakıt ekonomisi, güvenlik, bagaj hacmi ve elverişli fiyat gibi unsurlara göre araç seçimi yapar.
Bu kriterleri göz önünde bulundurarak emekli ve geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobili sizler için derledik. Bu otomobillerin bir diğer özelliği ise ikinci el piyasasında çok çabuk satılabiliyor olması.
1 | 12
1. Fiat Egea Sedan / Station Wagon
Uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi ve geniş bagajıyla özellikle emekliler için çok cazip.
2 | 12
2. Renault Clio / Renault Symbol
Şehir içi kullanım için ideal, ekonomik ve servis ağı geniş.
3 | 12