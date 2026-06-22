  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Emekliye ÖTV’siz otomobil: Şartlar belli oldu, alınabilecek araçlar netleşti

Emekliye ÖTV’siz otomobil: Şartlar belli oldu, alınabilecek araçlar netleşti

Emekliye ÖTV’siz otomobil imkanın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir süredir merakla beklenen bu program kapsamında binlerce, hatta milyonlarca kişi daha kolay yoldan otomobil sahibi olabilecek. Hangi araçların satın alınabileceği ve diğer şartlar netlik kazandı.

Emekliye ÖTV’siz otomobil: Şartlar belli oldu, alınabilecek araçlar netleşti - Sayfa 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ÖTV muafiyetli araç satışına ilişkin kanun teklifinin detayları netleşmeye devam ediyor. 

1 | 11
Emekliye ÖTV’siz otomobil: Şartlar belli oldu, alınabilecek araçlar netleşti - Sayfa 2

Meclis gündemindeki düzenlemede, hak sahiplerinin suiistimalleri önlemek adına uyması gereken 5 yıl şartı ve muhtemel araç modelleri dikkat çekiyor.

2 | 11
Emekliye ÖTV’siz otomobil: Şartlar belli oldu, alınabilecek araçlar netleşti - Sayfa 3

 Son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar sebebiyle emeklilere yönelik bir vergi avantajı sağlanıp sağlanmayacağı konusu, kamuoyunun en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştı.

3 | 11
Emekliye ÖTV’siz otomobil: Şartlar belli oldu, alınabilecek araçlar netleşti - Sayfa 4

 Mevcut mevzuatta yalnızca belirli şartları taşıyan engelli vatandaşlar için geçerli olan ÖTV muafiyetinin, yeni kanun teklifiyle belirli emekli gruplarına da esnetilmesi hedefleniyor. 

4 | 11