Emekliye ÖTV’siz otomobil: Şartlar belli oldu, alınabilecek araçlar netleşti
Emekliye ÖTV’siz otomobil imkanın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir süredir merakla beklenen bu program kapsamında binlerce, hatta milyonlarca kişi daha kolay yoldan otomobil sahibi olabilecek. Hangi araçların satın alınabileceği ve diğer şartlar netlik kazandı.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ÖTV muafiyetli araç satışına ilişkin kanun teklifinin detayları netleşmeye devam ediyor.
Meclis gündemindeki düzenlemede, hak sahiplerinin suiistimalleri önlemek adına uyması gereken 5 yıl şartı ve muhtemel araç modelleri dikkat çekiyor.
Son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar sebebiyle emeklilere yönelik bir vergi avantajı sağlanıp sağlanmayacağı konusu, kamuoyunun en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştı.