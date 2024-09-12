En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu
Araç alımında en önemli kriterlerden biri olan yakıt tüketimi konusunda en verimli otomobiller listesi açıklandı.
Hibrit ve elektrikli araç teknolojisindeki gelişmelere rağmen, akaryakıtlı araçların daha yüksek performans sunması bu araçlara olan ilgiyi sürdürüyor. Otomobil alıcıları da benzinli araçları tercih ederken genellikle yakıt tüketimine büyük önem veriyor.
ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car And Driver, en az yakıt harcayan benzinli otomobilleri araştırdı. Car And Driver'ın araştırmasına göre 2024'teki en verimli yakıt performansı sağlayan araçların listesi şu şekilde oluştu.
10 - Nissan Kicks
Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
9 - Acura Integra
Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre