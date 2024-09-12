En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu

Hibrit ve elektrikli araç teknolojisindeki gelişmelere rağmen, akaryakıtlı araçların daha yüksek performans sunması bu araçlara olan ilgiyi sürdürüyor. Otomobil alıcıları da benzinli araçları tercih ederken genellikle yakıt tüketimine büyük önem veriyor.