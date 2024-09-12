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En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu

Araç alımında en önemli kriterlerden biri olan yakıt tüketimi konusunda en verimli otomobiller listesi açıklandı.

En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu - Sayfa 1

Hibrit ve elektrikli araç teknolojisindeki gelişmelere rağmen, akaryakıtlı araçların daha yüksek performans sunması bu araçlara olan ilgiyi sürdürüyor. Otomobil alıcıları da benzinli araçları tercih ederken genellikle yakıt tüketimine büyük önem veriyor.

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En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu - Sayfa 2

ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car And Driver, en az yakıt harcayan benzinli otomobilleri araştırdı. Car And Driver'ın araştırmasına göre 2024'teki en verimli yakıt performansı sağlayan araçların listesi şu şekilde oluştu.

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En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu - Sayfa 3

10 - Nissan Kicks

Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

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En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu - Sayfa 4

9 - Acura Integra

Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

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