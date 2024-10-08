En çok çalınan arabalar açıklandı! Bu otomobil markaları hırsızların hedefinde
Hırsızların hedefinde olan araba markaları açıklandı. Rakamlara göre, en çok çalınan otomobillerin başında Ford Fiesta geliyor. İkinci sırada ise Volkswagen Golf oldu. Hırsızların kullandıkları yöntemler ise şaşkınlık yaratıyor. İşte araç sahiplerinin aldıkları önlemler
Sigorta şirketlerine bildirilen hırsızlık ve çalıntı araç bildirimlerine göre hırsızların hedefinde olan araç markaları belli oldu.
İngiliz Confused.com'un topladığı verilere göre, Ocak 2018 ile bu yılın Temmuz ayı arasında çalınan araç sayısı rekor düzeylere ulaştı. İngiltere’de yapılan araştırmada rakamlar en çok çalınan otomobilin Ford Fiesta olduğunu ortaya koydu.
İkinci en çok çalınan araba, altı buçuk yıllık dönemde Volkswagen Golf oldu. Ford Focus ve BMW 1 Serisi'nde 6 binden fazla hırsızlık yaşanırken, Mercedes C Serisi, Audi A3 ve Range Rover Sport'un tamamı 5 binden fazla, Vauxhall Corsa ve Astra ise 4. binden fazla kez çalındı.