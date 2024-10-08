En çok çalınan arabalar açıklandı! Bu otomobil markaları hırsızların hedefinde

İkinci en çok çalınan araba, altı buçuk yıllık dönemde Volkswagen Golf oldu. Ford Focus ve BMW 1 Serisi'nde 6 binden fazla hırsızlık yaşanırken, Mercedes C Serisi, Audi A3 ve Range Rover Sport'un tamamı 5 binden fazla, Vauxhall Corsa ve Astra ise 4. binden fazla kez çalındı.