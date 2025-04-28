En çok değeri düşen ikinci el otomobiller açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin etmezdi...
iSeecars.com'da Mart ayına ilişkin yayınlanan rapora göre, ikinci elde en büyük fiyat düşüşleri yaşayan 20 otomobil açıklandı. Tesla, değeri en çok düşen otomobil oldu
Geçtiğimiz Mart ayında genel olarak ikinci araç fiyatları Türkiye'de indi, dünyada ise artış yaşadı., Fakat yine de ikinci el otomobil almak isteyenler adına para biriktirme fırsatı sunan önemli fiyat düşüşleri olan 20 model vardı. Bu ikinci el araçlar son 1 senede değerlerinin %6,8 ila %17,2'sini kaybetti ve elektrikli araçlar listeye hakim oldu.
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