En çok satan 10 SUV: Çinli devin satış rakamları rakiplerine göre 10 kat arttı

VATANDAŞLAR SUV’LARI TERCİH EDİYOR

Yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve modern donanımlar, SUV’ların tercih edilme oranını artırdı. Tüketicilerin hem şehir içi hem de uzun yol ihtiyaçlarını karşılayan bu segment, pazarın en güçlü konumunu sürdürerek yılın önemli trendleri arasında yer aldı.