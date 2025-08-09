En çok satan 10 SUV: Çinli devin satış rakamları rakiplerine göre 10 kat arttı
ÖTV avantajı nedeniyle otomobiller arasında elektrikliler öne çıkmaya başladı. Yılın 7 ayında ise en çok satılan SUV elektrikli otomobil oldu.
Yılın ilk yedi aylık döneminde satış rakamlarını artıran Çinli dev 21 bini aşan satışla liderliğini korudu. Ocak–Temmuz verilerine göre gövde tipleri arasında SUV segmenti, yüzde 62,6’lık pazar payı ve 357.984 adetlik satışla öne çıktı.
VATANDAŞLAR SUV’LARI TERCİH EDİYOR
Yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve modern donanımlar, SUV’ların tercih edilme oranını artırdı. Tüketicilerin hem şehir içi hem de uzun yol ihtiyaçlarını karşılayan bu segment, pazarın en güçlü konumunu sürdürerek yılın önemli trendleri arasında yer aldı.