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  4. En çok satan 40 SUV'un Ağustos fiyatları açıklandı! Bu listeyi görmeden bayiye gitmeyin

En çok satan 40 SUV'un Ağustos fiyatları açıklandı! Bu listeyi görmeden bayiye gitmeyin

Türkiye SUV ekosisteminde ağustos ayında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Elektrikli ve yerli modeller yükselişte, fiyat skalası ise oldukça geniş.

En çok satan 40 SUV'un Ağustos fiyatları açıklandı! Bu listeyi görmeden bayiye gitmeyin - Sayfa 1

En çok satan SUV modelleri arasında Çinli BYD Seal U zirveye yerleşti. Fiyatlar 1 milyon TL bandından başlayıp 5,6 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Yerli TOGG, ilk 3’teki yerini muhafaza etti. Ocak ayından Temmuz ayına kadar markaların SUV satışlarını derledik. İşte Ağustos ayında en çok satan 40 SUV'un fiyatı:

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En çok satan 40 SUV'un Ağustos fiyatları açıklandı! Bu listeyi görmeden bayiye gitmeyin - Sayfa 2

| 40 | NİSSAN JUKE | 393 | 2.348 | 1.549.900 TL | 2.272.200 TL |

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En çok satan 40 SUV'un Ağustos fiyatları açıklandı! Bu listeyi görmeden bayiye gitmeyin - Sayfa 3

| 39 | CHERY OMODA 5 PRO | 115 | 2.382 | 2.145.000 TL | 2.220.000 TL |

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En çok satan 40 SUV'un Ağustos fiyatları açıklandı! Bu listeyi görmeden bayiye gitmeyin - Sayfa 4

| 38 | VOLVO XC-90 | 240 | 2.393 | 9.963.938 TL | 10.905.158 TL |

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