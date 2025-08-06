En çok satan 40 SUV'un Ağustos fiyatları açıklandı! Bu listeyi görmeden bayiye gitmeyin
Türkiye SUV ekosisteminde ağustos ayında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Elektrikli ve yerli modeller yükselişte, fiyat skalası ise oldukça geniş.
En çok satan SUV modelleri arasında Çinli BYD Seal U zirveye yerleşti. Fiyatlar 1 milyon TL bandından başlayıp 5,6 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Yerli TOGG, ilk 3’teki yerini muhafaza etti. Ocak ayından Temmuz ayına kadar markaların SUV satışlarını derledik. İşte Ağustos ayında en çok satan 40 SUV'un fiyatı:
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