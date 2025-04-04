En çok satan otomobiller listelendi ; Vatandaşın tercihi değişiyor.

Mart ayında ise genel tablo daha olumlu seyretti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın mart ayına göre yüzde 6,4 küçülerek toplam 116 bin 900 adede düştü. Ancak bu dönemde otomobil satışları yüzde 5,5 artarak 91 bin 828 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 10,2 büyüme göstererek 25 bin 72 adede çıktı.