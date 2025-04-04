En çok satan otomobiller listelendi ; Vatandaşın tercihi değişiyor.
Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayında en çok satılan sıfır otomobiller bayiler tarafından açıklandı. Listeye göre vatandaşın otomobil tercihinin değiştiği dikkatleri çekti.
Ülkemizde geçtiğimiz Mart ayına ilişkin otomobil satış rakamları Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlara göre vatandaşların tercihi SUV araçlara yönelmiş durumda.
OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLEDİ
Ayrıca gzt.com’daki bilgiye göre Ocak-Mart döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793 adede gerilerken, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 15,5’lik bir düşüş yaşanarak 52 bin 491 adetlik satış gerçekleşti.
Mart ayında ise genel tablo daha olumlu seyretti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın mart ayına göre yüzde 6,4 küçülerek toplam 116 bin 900 adede düştü. Ancak bu dönemde otomobil satışları yüzde 5,5 artarak 91 bin 828 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 10,2 büyüme göstererek 25 bin 72 adede çıktı.