  4. En çok satan otomobillerde TOGG detayı! Liste herkesi şaşırttı... Zirve aynı kaldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan en çok satan otomobillerde Ocak verisi belli oldu. Buna göre Renault yine zirveyi kimseye bırakmazken TOGG'un listede yer almaması otoriteleri şaşırttı. İşte Ocak ayında en çok satan 10 otomobil

ODMD’nin Ocak ayı verileri en çok satan otomobilleri ortaya koyarken, listenin zirvesi değişmedi; ancak yerli marka TOGG’un ilk 10’da yer almaması otomotiv çevrelerinde dikkat çeken bir sürpriz olarak kayda geçti.

1️⃣ Renault Clio HB: 4.556 adet

2️⃣ Toyota Corolla: 3.775 adet

3️⃣ Toyota C-HR: 3.200 adet

