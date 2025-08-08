En çok şikayet alan 10 modern otomobil! Kroniği de var şanzımanı bozulan da.
Otomobil almak kimi zaman şans işidir. Zira iyi bir araba alsanız bile kronik sorunlarla karşılaşabilir, pek çok problem yaşayabilirsiniz. İşte alıcılarından en çok şikayet alan modern otomobiller.
Pek çoğumuz otomobil alırken günlerce, haftalarca ve aylarca araştırma yaparız. Araba satın alırken kronik bir sorunu olup olmadığı en önemli konulardan biri.
Peki alıcılarından en çok şikayet alan arabalar en çok hangileri? İşte içerisinde modern araçların yer aldığı o şaşırtan liste…
