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  4. En çok vites arızası veren 5 otomobil ; Sahiplerini otomobilden soğutuyorlar

En çok vites arızası veren 5 otomobil ; Sahiplerini otomobilden soğutuyorlar

Kusursuz bir vites kutusuna sahip otomobil almak istiyorsanız uzak durmanız gereken 5 otomobili sizler için derledik.

En çok vites arızası veren 5 otomobil ; Sahiplerini otomobilden soğutuyorlar - Sayfa 1

Yüksek bakım maliyetleri nedeniyle otomobillere olan ilgi azaldı. Hatta bu nedenle sıfır kilometre Çinli arabalar ön plana çıkarak Japon otomobillerine rakip oldu.

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En çok vites arızası veren 5 otomobil ; Sahiplerini otomobilden soğutuyorlar - Sayfa 2

Bu süreçte arada kaybolan giden otomobiller ise Almanlar oldu. Özellikle Avrupa modellerinin geneli yüksek bakım maliyetleri nedeniyle geri planda kaldı.

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En çok vites arızası veren 5 otomobil ; Sahiplerini otomobilden soğutuyorlar - Sayfa 3

Bu maliyetlere kronik arızalarıyla ünlü otomobiller de eklendi. Hal böyle olunca vatandaşlar daha az kronik vites arızasına sahip araçlara yöneldi.

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En çok vites arızası veren 5 otomobil ; Sahiplerini otomobilden soğutuyorlar - Sayfa 4

@otomobil.gezgini derlediği listeye göre en çok şanzıman arızası veren 5 otomobil şöyle:

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