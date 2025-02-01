En çok vites arızası veren 5 otomobil ; Sahiplerini otomobilden soğutuyorlar
Kusursuz bir vites kutusuna sahip otomobil almak istiyorsanız uzak durmanız gereken 5 otomobili sizler için derledik.
Yüksek bakım maliyetleri nedeniyle otomobillere olan ilgi azaldı. Hatta bu nedenle sıfır kilometre Çinli arabalar ön plana çıkarak Japon otomobillerine rakip oldu.
Bu süreçte arada kaybolan giden otomobiller ise Almanlar oldu. Özellikle Avrupa modellerinin geneli yüksek bakım maliyetleri nedeniyle geri planda kaldı.
Bu maliyetlere kronik arızalarıyla ünlü otomobiller de eklendi. Hal böyle olunca vatandaşlar daha az kronik vites arızasına sahip araçlara yöneldi.