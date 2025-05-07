En düşük taşıt kredisi faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Tüketici kredileri içinde en düşük paya sahip olan “taşıt kredisi” hacmi, son iki haftalık süreçte 2025 yılının en düşük seviyesine indi. Toplam kredilerin de sadece yüzde 3’ü ‘taşıt’ kategorisinde gerçekleşti. Bankaların sunduğu en düşük tekliflere bakılırsa taşıt kredisinde bütün vadelerde yüzde 3,45 oranı öne çıkıyor. Peki 250 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? En düşük taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan 2025 dönemine ait verileri açıkladı.
Buna göre ocak-nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 arttı ve 381 bin 636 adet oldu. Otomobil satışları %4,9 artarak 309 bin 204’ü bulurken; hafif ticari araç satışları %5,4 düştü ve 72 bin 432 adede geriledi.
KREDİ HACMİ ZAYIF SEYREDİYOR
Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre otomobil kredilerinde zayıf görünüm devam ediyor.
25 Nisan ile sona eren haftada otomobil kredilerinin toplam hacmi 64 milyar 39 milyon TL oldu. Önceki hafta ise toplam hacim 63 milyar 84 milyon TL düzeyinde bulunuyordu. Otomobil kredi hacmindeki söz konusu seviyeler, yılın en düşük noktaları anlamına geliyor.
EN EYGUN TAŞIT KREDİSİ FAİZİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 7 Mayıs 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük otomobil kredisi oranlarına bakıldığında da yüzde 3,45 faiz oranı öne çıkıyor.