En düşük taşıt kredisi faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

KREDİ HACMİ ZAYIF SEYREDİYOR

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre otomobil kredilerinde zayıf görünüm devam ediyor.

25 Nisan ile sona eren haftada otomobil kredilerinin toplam hacmi 64 milyar 39 milyon TL oldu. Önceki hafta ise toplam hacim 63 milyar 84 milyon TL düzeyinde bulunuyordu. Otomobil kredi hacmindeki söz konusu seviyeler, yılın en düşük noktaları anlamına geliyor.