En iyi aile arabaları seçildi! İşte geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil
Ailesiyle gezmeye gidenlerin aradığı modelde araçları için 2024 yılının en iyi ve en çok tercih edilen aile araçları seçildi
ABD merkezli otomobil dergisi US News'in yakıt tasarrufu, konfor, güvenlik iç hacim, çarpışma testi ve çok yönlülük gibi kıstasları göz önünde bulundurarak seçtiği en iyi 10 aile otomobili belli oldu. Eylül ayı içerisinde büyük bir hızla devam eden araç satış kampanyalarını kaçırmak istemeyenler, en iyi ve en çok tercih edilen otomobil listesine göre hareket ediyor. Özellikle çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil belirlendi.
Gazeteduvar.com.tr'nin US News sitesinden derlediği listeye göre; 2024 senesinin en iyi 10 aile arabası şu şekilde oluştu:
10 - Audi Q-7
9 - Honda CR-V