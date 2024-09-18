En iyi aile arabaları seçildi! İşte geniş ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil

ABD merkezli otomobil dergisi US News'in yakıt tasarrufu, konfor, güvenlik iç hacim, çarpışma testi ve çok yönlülük gibi kıstasları göz önünde bulundurarak seçtiği en iyi 10 aile otomobili belli oldu. Eylül ayı içerisinde büyük bir hızla devam eden araç satış kampanyalarını kaçırmak istemeyenler, en iyi ve en çok tercih edilen otomobil listesine göre hareket ediyor. Özellikle çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 10 otomobil belirlendi.