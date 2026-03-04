En sevilen modele zam geldi: Opel 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Corsa, Astra, Mokka..

  1. Ekonomim
Alman otomobil devi Opel, Mart 2026 fiyat listesini paylaştı. Bahar ayına girerken marka, popüler modellerinin çoğunda fiyatları sabit tutma kararı aldı. Corsa, Mokka ve Yeni Frontera modelleri Şubat ayı fiyatlarıyla satışa sunulmaya devam ediyor. Ancak Astra ve Grandland tarafında fiyat etiketleri değişti.

Türkiye’de satılan bazı otomobiller için güncel fiyat listesi paylaşıldı. Toyota, fiyatlarında artışa giderken Alman otomobil devi Opel de fiyat listesini resmi internet sitesinden paylaştı. Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? İşte en güncel fiyat listesi…

 Astra'daki fiyat artışı 2026 model yılı geçişinden kaynaklanırken, Grandland modeline doğrudan zam yansıdıq

Opel Corsa Mart 2026 Fiyat Listesi

Şehir içi kullanımın favorisi Corsa, geniş motor seçenekleri ve dijital kokpitiyle dikkat çekiyor.

Motor-Yakıt

Donanım-Şanzıman

Fiyat

1.2 100 HP, Benzinli

Edition, Manuel

1.535.000 TL

1.2 100 HP, Hibrit

Edition, Otomatik

1.999.000 TL

1.2 136 HP, Hibrit

GS, Otomatik

2.119.000 TL

100 kW, Elektrikli

GS, Otomatik

2.101.000 TL

Corsa Opsiyon Fiyatları:

  • Metalik Renk: 7.000 TL
  • Siyah Tavan (GS): 7.000 TL
  • Panoramik Cam Tavan (GS): 20.000 TL
  • Güvenlik Paketi (GS): 12.000 TL
  • Ultimate Paket (GS): 28.000 TL
Opel Mokka Mart 2026 Fiyat Listesi

Dinamik tasarımıyla öne çıkan crossover modeli Mokka'da fiyatlar değişmedi.

Motor-Yakıt

Donanım-Şanzıman

Fiyat

1.2 130 HP, Benzinli

Edition, Otomatik

1.988.000 TL

1.2 136 HP, Hibrit

GS, Otomatik

2.650.000 TL

Mokka Opsiyon Fiyatları:

  • Metalik Renk / Grafik Gri: 7.000 TL
  • Bold Pack (GS): 5.000 TL
  • Teknoloji Paketi (GS): 28.000 TL
  • Navigasyon Paketi (GS): 9.000 TL
