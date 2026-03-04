En sevilen modele zam geldi: Opel 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Corsa, Astra, Mokka..

Türkiye’de satılan bazı otomobiller için güncel fiyat listesi paylaşıldı. Toyota, fiyatlarında artışa giderken Alman otomobil devi Opel de fiyat listesini resmi internet sitesinden paylaştı. Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? İşte en güncel fiyat listesi…