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  4. En tasarruflusu hibrit Corolla değilmiş * Yaktı cimrisi dizel, benzin ve elektrikliler belli oldu

En tasarruflusu hibrit Corolla değilmiş * Yaktı cimrisi dizel, benzin ve elektrikliler belli oldu

Ülkemizde satışı bulunan dizel, benzin, hibrit ve elektrikli otomobiller arasında yakıt cimrisi olan belli oldu.

En tasarruflusu hibrit Corolla değilmiş * Yaktı cimrisi dizel, benzin ve elektrikliler belli oldu - Sayfa 1

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada insanlar zorlu ekonomik koşullar nedeniyle her konuda tasarruf sağlamaya başladı.

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En tasarruflusu hibrit Corolla değilmiş * Yaktı cimrisi dizel, benzin ve elektrikliler belli oldu - Sayfa 2

Otomobiller de bu tasarruftan nasibini alan araçlar oldu. Düşük bakım masrafları düşük maliyetler ve tasarruflu yakıt tüketen araçlar artık yoğun ilgi görüyor.

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En tasarruflusu hibrit Corolla değilmiş * Yaktı cimrisi dizel, benzin ve elektrikliler belli oldu - Sayfa 3

YAKIT CİMRİSİ 40 OTOMOBİL

ekonomim.com tarafından derlenen bilgiye göre dizel, bezin, hibrit ve elektrikli araçlar arasında en tasarruflu olanlar şöyle:

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En tasarruflusu hibrit Corolla değilmiş * Yaktı cimrisi dizel, benzin ve elektrikliler belli oldu - Sayfa 4

En Az Yakan Dizel Otomobiller

FORD FOCUS 1.5 ECOBLUE          3,4 LT

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