En tasarruflusu hibrit Corolla değilmiş * Yaktı cimrisi dizel, benzin ve elektrikliler belli oldu
Ülkemizde satışı bulunan dizel, benzin, hibrit ve elektrikli otomobiller arasında yakıt cimrisi olan belli oldu.
Sadece ülkemizde değil tüm dünyada insanlar zorlu ekonomik koşullar nedeniyle her konuda tasarruf sağlamaya başladı.
Otomobiller de bu tasarruftan nasibini alan araçlar oldu. Düşük bakım masrafları düşük maliyetler ve tasarruflu yakıt tüketen araçlar artık yoğun ilgi görüyor.
YAKIT CİMRİSİ 40 OTOMOBİL
ekonomim.com tarafından derlenen bilgiye göre dizel, bezin, hibrit ve elektrikli araçlar arasında en tasarruflu olanlar şöyle: