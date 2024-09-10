En ucuz fiyatlı sıfır otomobiller değişti ; Listeyi görenler kendi arabasını satılığa çıkarıyor
Eylül ayıyla birlikte sıfır otomobillerin de fiyatları güncellendi. Yeni fiyat listelerini görenler kendi araçlarını satılığa çıkarmaya başladı.
Eylül ayı avantajlı fiyatlarla geldi. Yüksek faiz vatandaşların araçlara erişimi zorlaşınca fiyatlar adeta çakıldı. Böylece otomobil fiyatları da sert fren yaptı.
Hatta çok sayıda marka büyük indirimler yapmaya ve sıfır faizle kampanyalar yapmaya başladı. Hatta son fiyat listeleriyle manuel ve otomatik vitesli araçlar arasındaki fiyat farkı da gittikçe kapandı.
İşte odatv.com’da yer alan bilgiye göre en uygun fiyatlı 19 model:
19. Mercedes A200, Fiyat: 2 milyon 543 bin TL