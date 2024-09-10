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En ucuz fiyatlı sıfır otomobiller değişti ; Listeyi görenler kendi arabasını satılığa çıkarıyor

Eylül ayıyla birlikte sıfır otomobillerin de fiyatları güncellendi. Yeni fiyat listelerini görenler kendi araçlarını satılığa çıkarmaya başladı.

En ucuz fiyatlı sıfır otomobiller değişti ; Listeyi görenler kendi arabasını satılığa çıkarıyor - Sayfa 1

Eylül ayı avantajlı fiyatlarla geldi. Yüksek faiz vatandaşların araçlara erişimi zorlaşınca fiyatlar adeta çakıldı. Böylece otomobil fiyatları da sert fren yaptı.

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En ucuz fiyatlı sıfır otomobiller değişti ; Listeyi görenler kendi arabasını satılığa çıkarıyor - Sayfa 2

Hatta çok sayıda marka büyük indirimler yapmaya ve sıfır faizle kampanyalar yapmaya başladı. Hatta son fiyat listeleriyle manuel ve otomatik vitesli araçlar arasındaki fiyat farkı da gittikçe kapandı.

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En ucuz fiyatlı sıfır otomobiller değişti ; Listeyi görenler kendi arabasını satılığa çıkarıyor - Sayfa 3

İşte odatv.com’da yer alan bilgiye göre en uygun fiyatlı 19 model:

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En ucuz fiyatlı sıfır otomobiller değişti ; Listeyi görenler kendi arabasını satılığa çıkarıyor - Sayfa 4

19. Mercedes A200, Fiyat: 2 milyon 543 bin TL

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