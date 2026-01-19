En ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte 2 milyon TL altındaki sıfır arabalar...
Türkiye otomotiv pazarında otomatik vitesli araçların ağırlığı her geçen yıl artıyor. 2025’te rekor satış rakamlarına ulaşan sektörde, manuel vitesli otomobillerin payı yüzde 5’e kadar gerilerken, otomatik şanzımanlı araçlar pazarın neredeyse tamamını oluşturdu. 2026 model yılına girilirken, fiyatların yükseldiği ortamda 2 milyon TL’nin altında satılan otomatik vitesli otomobiller, sıfır araç almak isteyenler için öne çıkan alternatifler arasında yer aldı. Peki 2026 yılında Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri?
Bazı markalar henüz 2026 modelleri satışa çıkarmadığı için hala 2025 modeller listelerinde yer alıyor.
İşte markaların fiyat listesinde yer alan 2025-2026 model ve 2 milyon TL altında satılan tüm otomatik vitesli otomobiller...
BYD
ATTO 2 130 kW Boost – 1.575.000 TL
ATTO 2 130 kW Comfort – 1.680.000 TL
DOLPHIN 150 kW Comfort – 1.749.000 TL
DOLPHIN 150 kW Design – 1.889.000 TL
DFSK
Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T – 1.550.000 TL
E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) – 1.960.000 TL