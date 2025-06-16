En ucuz sıfır otomobil ne kadar? İşte marka marka güncel fiyatlar...
En ucuz sıfır otomobil ne kadar? İşte marka marka güncel fiyatlar...
Otomobil fiyatları Euro kuruna göre değişiklik gösteriyor. Haziran ayı başında Euro kuru 44.6358 lira seviyelerindeydi. Günümüzde kur tarihi yüksek seviyesine ulaştı ve 45.50 lira seviyelerinde bulunuyor. Başka bir deyişle 15 günde kur yüzde 2 civarında yükselmiş oldu. Otomobil fiyatları da bu oranlara ek maliyetler de eklenerek zamlanıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini Temmuz ayında değiştirmeye hazırlanıyor. Peki en ucuz otomobil ne kadar? İşte detaylar...
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 628 bin 636 TL
1 | 25
BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL
2 | 25
BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL
3 | 25
Chery Omoda 5 Pro Intelligent 2 milyon 145 bin TL
4 | 25
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