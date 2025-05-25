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  4. En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı

En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı

Nisan ayında otomobil satışları rekor seviyelere ulaşırken, artan sıfır araç fiyatları tüketicileri daha hesaplı ve avantajlı seçeneklere yöneltti. Yüzde 10 ÖTV dilimi kapsamında sunulan FIAT, BYD, Opel, Togg, Citroen ve diğer markaların elektrikli modelleri, sıfır araç almayı düşünenler için cazip ve ekonomik alternatifler sunuyor.

En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı - Sayfa 1

Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alan en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobilleri ortaya koyarken, bu modeller çevreci özellikleri ve düşük kullanım maliyetleriyle öne çıkıyor. 

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En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı - Sayfa 2

Artan talebe paralel olarak ülke genelinde şarj istasyonu yatırımları da hız kazanmış durumda. FIAT, BYD, Opel, Togg ve Citroen gibi markalar, giriş seviyesindeki modelleriyle elektrikli araç pazarındaki rekabeti artırıyor. 

İşte elektrikli otomobil fiyatları...

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En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı - Sayfa 3

MINI Countryman
Fiyat: 1 milyon 927 bin TL
Menzil: 462 kilometre

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En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı - Sayfa 4

BYD Seal U
Fiyat: 1 milyon 925 bin TL
Menzil: 427 kilometre

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