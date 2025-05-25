En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı
Nisan ayında otomobil satışları rekor seviyelere ulaşırken, artan sıfır araç fiyatları tüketicileri daha hesaplı ve avantajlı seçeneklere yöneltti. Yüzde 10 ÖTV dilimi kapsamında sunulan FIAT, BYD, Opel, Togg, Citroen ve diğer markaların elektrikli modelleri, sıfır araç almayı düşünenler için cazip ve ekonomik alternatifler sunuyor.
Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alan en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobilleri ortaya koyarken, bu modeller çevreci özellikleri ve düşük kullanım maliyetleriyle öne çıkıyor.
Artan talebe paralel olarak ülke genelinde şarj istasyonu yatırımları da hız kazanmış durumda. FIAT, BYD, Opel, Togg ve Citroen gibi markalar, giriş seviyesindeki modelleriyle elektrikli araç pazarındaki rekabeti artırıyor.
İşte elektrikli otomobil fiyatları...