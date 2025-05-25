En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı! Bu listeye bakmadan araç almayın: Yüzde 10 ÖTV avantajı

Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alan en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobilleri ortaya koyarken, bu modeller çevreci özellikleri ve düşük kullanım maliyetleriyle öne çıkıyor.