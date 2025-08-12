  1. Ekonomim
  4. En ucuz SUV araçlar yarışa girdi! En düşük fiyat 1 milyon 310 TL'den başlıyor

Geniş iç hacimleri, yüksek sürüş pozisyonları ve farklı yol koşullarına uyum sağlayabilme kapasiteleriyle SUV araçlar sürücülerin ilk tercihleri arasında yer alırken son yapılan ÖTV ile birlikte markalar fiyatları ile de rekabete girdi. Peki en ucuz SUV araç kaç TL'den başlıyor... İşte ucuz SUV araçlar listesi...

LEXUS LBX
2.530.000 TL

MG HS
2.285.000 TL

MINI COUNTRYMAN ELEKTRİKLİ
2.488.800 TL

NISSAN JUKE
1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna
1.549.900 TL

