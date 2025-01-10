En uygun fiyatlı 10 otomobil açıklandı! İşte fiyatlar ve özellikleri
Otomobil markaları cazip kampanyalar ve taksit imkânları sunarken, 2025'in en uygun fiyatlı 10 aracı belirlendi! İşte en ekonomik otomobillerin fiyatları ve özellikleri...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte araba almayı düşünenler, fiyatların güncellenmeden önceki rakamlarını incelemeye devam ediyor. İkinci el araçlar, sıfır araç fiyatlarıyla neredeyse yarışırken, sıfır araçlara olan talep de artıyor. Otomobil üreticileri ise yeni yılda cazip kampanyalar ve teklifler sunmaya devam ediyor.
2025 yılında fırsatları değerlendirmek isteyenler için en uygun fiyatlı 10 otomobilin fiyatları ve özellikleri...
Dacia Sandero Stepway
Yakıt performansı ile öne çıkan Dacia Sandero Stepway bir depo benzinle ortalama 1000 km yol alabiliyor.
Fiyatı 1.099.000 TL'den başlıyor.
Dacia Jogger ise 1.305.000 TL'den satışa sunuluyor.