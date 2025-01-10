En uygun fiyatlı 10 otomobil açıklandı! İşte fiyatlar ve özellikleri

Yeni yılın başlamasıyla birlikte araba almayı düşünenler, fiyatların güncellenmeden önceki rakamlarını incelemeye devam ediyor. İkinci el araçlar, sıfır araç fiyatlarıyla neredeyse yarışırken, sıfır araçlara olan talep de artıyor. Otomobil üreticileri ise yeni yılda cazip kampanyalar ve teklifler sunmaya devam ediyor.