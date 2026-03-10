En uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar belli oldu: İşte 2 milyon TL’nin altında olan modeller
Otomobil piyasasında fiyatlar hızla değişirken, en uygun otomatik vitesli araçlar da merak konusu oldu. Özellikle 2 milyon TL’nin altında alınabilecek otomatik otomobiller, bütçesini zorlamak istemeyen sürücüler için ön plana çıkıyor. Peki, en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri? Hangi marka ve modeller 2 milyon TL’nin altında satışa sunuluyor? İşte detaylar...
Mart ayı itibariyle otomobil markaları fiyat listelerini güncellerken, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın etkileri otomotiv piyasasında da kendini göstermeye başladı. Özellikle otomatik vitesli araç almak isteyenler, bütçelerine uygun en ucuz modelleri araştırıyor.
BYD
BYD Atto 2 130 kW Boost - 1.624.000 TL
BYD Atto 2 130 kW Comfort - 1.734.000 TL
BYD Dolphin 150 kW Comfort - 1.784.000 TL