En uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar belli oldu: İşte 2 milyon TL’nin altında olan modeller

Otomobil piyasasında fiyatlar hızla değişirken, en uygun otomatik vitesli araçlar da merak konusu oldu. Özellikle 2 milyon TL’nin altında alınabilecek otomatik otomobiller, bütçesini zorlamak istemeyen sürücüler için ön plana çıkıyor. Peki, en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri? Hangi marka ve modeller 2 milyon TL’nin altında satışa sunuluyor? İşte detaylar...

Mart ayı itibariyle otomobil markaları fiyat listelerini güncellerken, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın etkileri otomotiv piyasasında da kendini göstermeye başladı. Özellikle otomatik vitesli araç almak isteyenler, bütçelerine uygun en ucuz modelleri araştırıyor.

İşte 2 milyon TL’ye kadar satın alınabilecek en uygun otomatik araba modelleri

BYD

BYD Atto 2 130 kW Boost - 1.624.000 TL

BYD Atto 2 130 kW Comfort - 1.734.000 TL

BYD Dolphin 150 kW Comfort - 1.784.000 TL

CİTROEN

Citroen E-C3 83 kW Plus Max - 1.468.000 TL

Citroen C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus - 1.974.000 TL

Citroen e-C3 Aircross 83 kW Standart Menzil - 1.665.000 TL

Citroen C4X ve C4 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You - 1.955.000 TL

