En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor
Uzun yollarda yarı yolda bırakmıyor, benzinli araçlara taş çıkarıyor. İşte en uzun menzilli 10 otomobil; ilk sırada sürpriz isim var.
Elektrikli otomobiller trend haline geldi ve tüketiciler akın akın benzinli ve dizel araçlara veda etmeye başladı. Hem çevre hem de bütçe dostu elektrikli otomobiller dünya çapında hızla yayılıyor.
İçten yanmalı motora sahip otomobillerin en büyük avantajı menzili. Ancak sürekli gelişen elektrikli otomobiller, artan menzilleriyle birlikte artık en büyük sorunlarından birinden kurtuluyor.
Piyasada şu anda yeni çıkan elektrikli modeller daha yüksek kapasiteli pil, uzun menziller ile gelmeye başladı. Peki en uzun menzile sahip otomobiller hangileri? İlk sırada sürpriz bir isim yer aldı. İşte en uzun menzile sahip 10 elektrikli otomobil.