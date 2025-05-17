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  4. En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor

En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor

Uzun yollarda yarı yolda bırakmıyor, benzinli araçlara taş çıkarıyor. İşte en uzun menzilli 10 otomobil; ilk sırada sürpriz isim var.

En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor - Sayfa 1

Elektrikli otomobiller trend haline geldi ve tüketiciler akın akın benzinli ve dizel araçlara veda etmeye başladı. Hem çevre hem de bütçe dostu elektrikli otomobiller dünya çapında hızla yayılıyor.

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En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor - Sayfa 2

İçten yanmalı motora sahip otomobillerin en büyük avantajı menzili. Ancak sürekli gelişen elektrikli otomobiller, artan menzilleriyle birlikte artık en büyük sorunlarından birinden kurtuluyor.

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En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor - Sayfa 3

Piyasada şu anda yeni çıkan elektrikli modeller daha yüksek kapasiteli pil, uzun menziller ile gelmeye başladı. Peki en uzun menzile sahip otomobiller hangileri? İlk sırada sürpriz bir isim yer aldı. İşte en uzun menzile sahip 10 elektrikli otomobil.

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En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor - Sayfa 4

1. MERCEDES-BENZ EQS – 774 KM

118 kWh’lik dev bataryası sayesinde 774 kilometre menzil sunuyor. 200kW hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e sadece 30 dakika gibi kısa sürede şarj olabiliyor. 

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