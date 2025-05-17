En uzun menzilli 10 elektrikli otomobil! Benzinli araçlara taş çıkarıyor, yarı yolda bırakmıyor

Piyasada şu anda yeni çıkan elektrikli modeller daha yüksek kapasiteli pil, uzun menziller ile gelmeye başladı. Peki en uzun menzile sahip otomobiller hangileri? İlk sırada sürpriz bir isim yer aldı. İşte en uzun menzile sahip 10 elektrikli otomobil.