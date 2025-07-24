En uzun ömürlü 20 otomobil! 400 bin kilometreye kadar dayanıklı. Klasik modeller listeye damga vurdu
Kimse satın aldığı otomobilin pişman etmesini istemez. İşte uzmanlara göre çok uzun yıllar kullanılabilen en sorunsuz 20 otomobil. 400.000 kilometreyi rahatlıkla geçiyor, kolay kolay arıza vermiyor. Üstelik listede klasik modellere yer verilmesi de dikkat çeken detay!
Uzun yıllardır otomobil sektöründe boy gösteren belli başlı markalar, seneler boyunca çizgisini bozmadı ve kullanıcıyı memnun edecek modellerle rekabetini sürdürdü. Piyasada her ne kadar Çinli ve diğer elektrikli modellere ilgi artsa da, köklü markalar da odak noktasını elektrikli ve hibritlere yöneltti.
Ancak uzun yol denince tüketiciler halen tam olarak elektrikli modellere güvenmiyor. Üreticiler daha uzun menzilli ve hızlı şarj olan modeller geliştirirken, içten yanmalı motora sahip araçlarda bu tür problemler yaşanmıyor. Öte yandan her içten yanmalı motora sahip araçlar da bazen pişman edebiliyor.
Otomobil uzmanlarına göre bu 20 otomobil, 320.000 kilometreyi geçebiliyor ve uzun yollarda yarı yolda bırakmıyor.