En uzun ömürlü 20 otomobil! 400 bin kilometreye kadar dayanıklı. Klasik modeller listeye damga vurdu

Uzun yıllardır otomobil sektöründe boy gösteren belli başlı markalar, seneler boyunca çizgisini bozmadı ve kullanıcıyı memnun edecek modellerle rekabetini sürdürdü. Piyasada her ne kadar Çinli ve diğer elektrikli modellere ilgi artsa da, köklü markalar da odak noktasını elektrikli ve hibritlere yöneltti.