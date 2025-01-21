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  4. Engelli vatandaşların alabileceği ÖTV’siz otomobiller güncellendi ; Liste 11 araca yükseldi.

Engelli vatandaşların alabileceği ÖTV’siz otomobiller güncellendi ; Liste 11 araca yükseldi.

Engelli vatandaşların belirli oranlar kapsamında ÖTV ödemeden satın alabileceği 11 otomobilden oluşan liste yayımlandı.

Engelli vatandaşların alabileceği ÖTV’siz otomobiller güncellendi ; Liste 11 araca yükseldi. - Sayfa 1

Yeni yılla birlikte hareketlenmesi beklenen otomobil piyasasında engelli vatandaşlar için ÖTV düzenlemesi geldi.

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Engelli vatandaşların alabileceği ÖTV’siz otomobiller güncellendi ; Liste 11 araca yükseldi. - Sayfa 2

Yeni düzenleme çerçevesinde yerlilik oranlarına göre vatandaşlar ÖTV’siz olarak faydalanabilecek. 2025 yılında yeni otomobillerin de eklendiği listenin tamamı @paraticcom’a göre şu şekilde:

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Engelli vatandaşların alabileceği ÖTV’siz otomobiller güncellendi ; Liste 11 araca yükseldi. - Sayfa 3

ÖTV’SİZ 11 OTOMOBİL

HYUNDAI BAYON YÜZDE 57-61

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Engelli vatandaşların alabileceği ÖTV’siz otomobiller güncellendi ; Liste 11 araca yükseldi. - Sayfa 4

HYUNDAI I20 YÜZDE 57-62

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