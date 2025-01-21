Engelli vatandaşların alabileceği ÖTV’siz otomobiller güncellendi ; Liste 11 araca yükseldi.
Engelli vatandaşların belirli oranlar kapsamında ÖTV ödemeden satın alabileceği 11 otomobilden oluşan liste yayımlandı.
Yeni yılla birlikte hareketlenmesi beklenen otomobil piyasasında engelli vatandaşlar için ÖTV düzenlemesi geldi.
1 | 13
Yeni düzenleme çerçevesinde yerlilik oranlarına göre vatandaşlar ÖTV’siz olarak faydalanabilecek. 2025 yılında yeni otomobillerin de eklendiği listenin tamamı @paraticcom’a göre şu şekilde:
2 | 13