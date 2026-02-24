Eski listeler saf dışı kaldı; İşte deposu asla boşalmayan dizel motorlar
Motor yağı yakmayan akaryakıt konusunda ise son derece cimri olan dizel otomobiller belli oldu.
Otomobil dünyasında kartlar yeniden karılıyor. Artan akaryakıt maliyetleri sonrası gözler, verimlilik testlerinden tam not alan yeni nesil dizel motorlara çevrildi.
Eski listeleri geride bırakan güncel verilere göre yakıt sarfiyatı konusunda ezber bozan modeller zirveye yerleşti.
Yeni nesil enjeksiyon sistemleri ve optimize edilen sürtünme katsayıları sayesinde, bu araçlar akaryakıt cimrisi unvanını sonuna kadar hak ediyor.