Euro NCAP 2025’in “En İyi” otomobillerini açıkladı: Yolların en güvenli kaleleri belli oldu

Güvenlik testlerinin küresel otoritesi Euro NCAP, geride bıraktığımız 2025 yılında gerçekleştirdiği testler sonucunda, en iyi performans sergileyen otomobilleri açıkladı.

Otomobiller satışa sunulmadan önce Euro NCAP testlerinden geçerken, burada birçok sınava tabii tutuluyor. A’dan Z’ye tüm otomobillerin güvenlik sertifikası almak için girdiği Euro NCAP testleri, tüketici tarafında da önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

2025 yılı geride kalırken, geçtiğimiz yıl Euro NCAP testlerinde en iyi performans sergileyen otomobiller açıklandı. Rekor sayıda yeni aracın test edildiği 2025 yılında, otomobil üreticilerinin zorlu güvenlik protokollerine ve otonom sistem gereksinimlerine hızla uyum sağladığı görüldü.

EN İYİ PERFORMANSI MERCEDES-BENZ CLA SERGİLEDİ

Yılın en yüksek puanını toplayan ve "2025'in En İyi Performans Sergileyen Aracı" unvanını kazanan model Mercedes-Benz CLA oldu. CLA, 2019 yılındaki başarısını tekrarlayarak Küçük Aile Arabası kategorisinde de zirveye oturdu.

MERCEDES-BENZ CLA

Yeni nesil CLA, yetişkin yolcu korumasında mükemmele yakın bir performans sergiledi. Özellikle aktif kaput teknolojisi ve rafine edilmiş otonom acil frenleme (AEB) sistemleri ile yaya korumasında (Vulnerable Road User) sınıfının lideri oldu.

