EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı
Dünya genelinde araçların güvenilirlik seviyesini test eden Euroncap, 2024 yılının en’lerini açıkladı. Alman’dan, Güney Koreli’ye, Japon’dan ABD’liye çok sayıda modelin yer aldığı listeyi Çinliler domine etti.
Dünya genelinde güvenilirlik bakımından tüketicilerin yakından takip ettiği EURONCAP 2024 yılının en güvenli araçlarını duyurdu. Çarpışma ve geyik testi yaparak devasa markaların ürettiği modelleri zorlayan EURONCAP, her ülkeden temsilcinin olduğu listeyi yayımladı.
EURONCAP’İN EN GÜVENİLİR 24 ARAÇ MODELİ
Her markadan modelin sınandığı test ‘yetişkin yolcu koruması (sarı)’, ‘çocuk yolcu koruması (mavi)’, ‘hassas yol kullanıcıları (yeşil)’ ve ‘güvenlik asistanları (mor)’ kategorilerinde sınav veriyor.
24 araçtan oluşan liste şöyle: