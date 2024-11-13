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  4. EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı

EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı

Dünya genelinde araçların güvenilirlik seviyesini test eden Euroncap, 2024 yılının en’lerini açıkladı. Alman’dan, Güney Koreli’ye, Japon’dan ABD’liye çok sayıda modelin yer aldığı listeyi Çinliler domine etti.

EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı - Sayfa 1

Dünya genelinde güvenilirlik bakımından tüketicilerin yakından takip ettiği EURONCAP 2024 yılının en güvenli araçlarını duyurdu. Çarpışma ve geyik testi yaparak devasa markaların ürettiği modelleri zorlayan EURONCAP, her ülkeden temsilcinin olduğu listeyi yayımladı.

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EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı - Sayfa 2

EURONCAP’İN EN GÜVENİLİR 24 ARAÇ MODELİ

Her markadan modelin sınandığı test ‘yetişkin yolcu koruması (sarı)’, ‘çocuk yolcu koruması (mavi)’, ‘hassas yol kullanıcıları (yeşil)’ ve ‘güvenlik asistanları (mor)’ kategorilerinde sınav veriyor.

 24 araçtan oluşan liste şöyle:

 

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EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı - Sayfa 3
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EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı - Sayfa 4
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