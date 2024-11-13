EURONCAP 2024’ün en güvenli otomobillerini açıkladı ; Çinliler listeyi birbirine kattı

Dünya genelinde güvenilirlik bakımından tüketicilerin yakından takip ettiği EURONCAP 2024 yılının en güvenli araçlarını duyurdu. Çarpışma ve geyik testi yaparak devasa markaların ürettiği modelleri zorlayan EURONCAP, her ülkeden temsilcinin olduğu listeyi yayımladı.