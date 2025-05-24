Euroncap’in en güvenilir 5 otomobili; Ne Alman, ne Japon ne de İngiliz.
Dünyada önemli otomobil markalarını bir miktar ücret karşılığı test eden Euroncap, en güvenilir 5 tane otomobili sıraladı.
İnsanların güvenilir otomobillere karşı ilgisi arttı. Sorunsuz motor ve mekanik aksamı ile yakıt tasarrufu da beklentiler arasında yer alıyor.
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Fakat otonom sürüşler ve pürüzsüz uzadıkça uzayan yolların devreye girmesiyle kişiler artık güvenilir otomobillere daha da önem veriyor.
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DÜNYANIN EN GÜVENİLİR 5 OTOMOBİLİ
Tam da bu noktada Avrupa’nın önde gelen araç test uzmanı Euroncap devreye giriyor.
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