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  4. Euroncap’in en güvenilir 5 otomobili; Ne Alman, ne Japon ne de İngiliz.

Euroncap’in en güvenilir 5 otomobili; Ne Alman, ne Japon ne de İngiliz.

Dünyada önemli otomobil markalarını bir miktar ücret karşılığı test eden Euroncap, en güvenilir 5 tane otomobili sıraladı.

Euroncap’in en güvenilir 5 otomobili; Ne Alman, ne Japon ne de İngiliz. - Sayfa 1

İnsanların güvenilir otomobillere karşı ilgisi arttı. Sorunsuz motor ve mekanik aksamı ile yakıt tasarrufu da beklentiler arasında yer alıyor.

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Euroncap’in en güvenilir 5 otomobili; Ne Alman, ne Japon ne de İngiliz. - Sayfa 2

Fakat otonom sürüşler ve pürüzsüz uzadıkça uzayan yolların devreye girmesiyle kişiler artık güvenilir otomobillere daha da önem veriyor.

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Euroncap’in en güvenilir 5 otomobili; Ne Alman, ne Japon ne de İngiliz. - Sayfa 3

DÜNYANIN EN GÜVENİLİR 5 OTOMOBİLİ

Tam da bu noktada Avrupa’nın önde gelen araç test uzmanı Euroncap devreye giriyor.

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Euroncap’in en güvenilir 5 otomobili; Ne Alman, ne Japon ne de İngiliz. - Sayfa 4

euroncap.com sitesinde paylaşılan bilgiye göre dünyanın en güvenilir 5 yıldızlı 5 otomobili şöyle:

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