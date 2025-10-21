  1. Ekonomim
  4. Ev parasına otomobil: İşte Türkiye’de en çok satılan otomobillerin fiyatı

Sıfır bir otomobil satın almak, günümüz koşullarında artık 1+1 almaya bedel. İşte Türkiye’de en çok satan otomobillere ödenen fiyatlar.

Türkiye’de otomobil ve ev almak, günümüz ekonomisinde bir hayli zor. Ancak tüm ekonomik koşullara rağmen hem konut hem de otomobil satışlarında rakamlar oldukça yüksek.

İkinci el otomobil piyasasında bir şekilde araç sahibi olmak mümkün. Ancak sıfır otomobil fiyatları aldı başını gitti, hatta 1+1 ev fiyatlarıyla eşitlenmiş durumda.

Türkiye’de en çok satan otomobillerin arasında belli başlı markalar yer alıyor. Bu otomobiller her yıl fiyat artışına uğrarken, en uygunu bile şu anda 1 milyondan başlıyor.

Peki Türkiye’de en çok satan otomobiller ne kadar fiyattan alıcı buluyor? Gelin listeye yakından göz atalım:

