Son faiz indiriminin ardından 400 bin TL'lik araç kredisinin aylık ödemesi kaç lira oldu?
Araç kredisi almak isteyen vatandaşlar Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından bankaların kredi oranlarını karşılaştırmaya başladı. Peki hangi bankaların araç kredisi faiz oranları daha düşük? İşte güncel araç kredisi faiz oranları...
2025 fiyatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar araç kredilerini yakından takip ediyor. Peki Merkez Bankası'nın son faiz indirimin ardından 400 bin liralık 3 yıl vadeli alınan 2. el araç kredisinin aylık ödemesi kaç lira oldu?
ALBARAKATÜRK
3 Ay Ertelemeli Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı %3,10
Aylık Taksit 21.242,72 TL
Toplam Ödeme
764.757 TL
