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  4. Ferrari tarihinde kara leke: Fiyatı 640 bin dolar, tasarımına tepki yağıyor

Ferrari tarihinde kara leke: Fiyatı 640 bin dolar, tasarımına tepki yağıyor

Otomobil piyasasının altın isimlerinden Ferrari, ilk elektrikli modeli ile eleştiri yağmuruna tutuldu. Tasarıma tepki yağarken, markanın hisselerinde de dikkat çeken düşüş yaşandı.

Ferrari tarihinde kara leke: Fiyatı 640 bin dolar, tasarımına tepki yağıyor - Sayfa 1

Otomobil tutkunlarının rüyalarındaki marka Ferrari, 2026’da adeta kabusu yaşattı. Uzun zamandır beklenen ve üzerine çalışılan ilk elektrikli otomobil sahneye çıktı. 

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Ferrari tarihinde kara leke: Fiyatı 640 bin dolar, tasarımına tepki yağıyor - Sayfa 2

Ancak eski Ferrari Başkanı bile bu otomobili eleştirdi. Zira tasarım markanın kodlarından o kadar uzak ki, dışarıdan bakan birinin bu araca Ferrari demesi neredeyse imkansız.

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Ferrari tarihinde kara leke: Fiyatı 640 bin dolar, tasarımına tepki yağıyor - Sayfa 3

"Luce" adı verilen ve 640 bin dolarlık etikete sahip ilk elektrikli, otomobil tutkunları arasında şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerin aksine, Luce'nin tasarımı ve özellikleri sert eleştirilerin hedefi oldu.

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Ferrari tarihinde kara leke: Fiyatı 640 bin dolar, tasarımına tepki yağıyor - Sayfa 4

FERRARİ HİSSELERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Luce'nin tanıtımının ardından Ferrari hisseleri Salı günü %5 oranında değer kaybetti. Yatırımcıların ve otomobil fanatiklerinin yeni modele yönelik olumsuz tepkileri, piyasada endişe yarattı. Eleştirmenler, Luce'nin Ferrari'nin klasik tasarım anlayışından uzaklaştığını ve 640 bin dolarlık fiyat etiketiyle beklentileri karşılamadığını belirtiyor.

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