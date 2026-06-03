Ferrari tarihinde kara leke: Fiyatı 640 bin dolar, tasarımına tepki yağıyor
Otomobil piyasasının altın isimlerinden Ferrari, ilk elektrikli modeli ile eleştiri yağmuruna tutuldu. Tasarıma tepki yağarken, markanın hisselerinde de dikkat çeken düşüş yaşandı.
Otomobil tutkunlarının rüyalarındaki marka Ferrari, 2026’da adeta kabusu yaşattı. Uzun zamandır beklenen ve üzerine çalışılan ilk elektrikli otomobil sahneye çıktı.
Ancak eski Ferrari Başkanı bile bu otomobili eleştirdi. Zira tasarım markanın kodlarından o kadar uzak ki, dışarıdan bakan birinin bu araca Ferrari demesi neredeyse imkansız.
"Luce" adı verilen ve 640 bin dolarlık etikete sahip ilk elektrikli, otomobil tutkunları arasında şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerin aksine, Luce'nin tasarımı ve özellikleri sert eleştirilerin hedefi oldu.
FERRARİ HİSSELERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Edinilen bilgilere göre Luce'nin tanıtımının ardından Ferrari hisseleri Salı günü %5 oranında değer kaybetti. Yatırımcıların ve otomobil fanatiklerinin yeni modele yönelik olumsuz tepkileri, piyasada endişe yarattı. Eleştirmenler, Luce'nin Ferrari'nin klasik tasarım anlayışından uzaklaştığını ve 640 bin dolarlık fiyat etiketiyle beklentileri karşılamadığını belirtiyor.