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  4. Fiat 12.500 TL taksitle Egea satıyor * Kampanya Temmuz ayında sona eriyor

Fiat 12.500 TL taksitle Egea satıyor * Kampanya Temmuz ayında sona eriyor

Türkiye genelindeki tüm bayilerde geçerli olan kampanya kapsamında Fiat Egea modelini 12.500 TL taksitle satacak.

Fiat 12.500 TL taksitle Egea satıyor * Kampanya Temmuz ayında sona eriyor - Sayfa 1

Yaz sezonunun açılmasıyla otomobil satışları hız kazandı. Vatandaşlar ikinci eldeki yüksek fiyatlardan dolayı ise rotayı sıfır otomobillere çevirdi.

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Fiat 12.500 TL taksitle Egea satıyor * Kampanya Temmuz ayında sona eriyor - Sayfa 2

Çip krizinin ardından yaşanan stok yığılmasıyla birlikte bayilerde sıfır otomobillerde kampanyaları peş peşe sıraladı.

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Fiat 12.500 TL taksitle Egea satıyor * Kampanya Temmuz ayında sona eriyor - Sayfa 3

FIAT EGEA’DA 12.500 TL TAKSİT İMKANI

Kampanya furyasına katılan markaların başında Fiat geliyor. Düşük bakım maliyeti ve fiyat performans otomobili olan Egea’da sıfır faiz kampanyası başladı.

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Fiat 12.500 TL taksitle Egea satıyor * Kampanya Temmuz ayında sona eriyor - Sayfa 4

Fiat, kampanyanın 1 Ağustos’ta sona ereceğini açıklarken 150.000 TL sıfır faiz kullanılabileceğini duyurdu.

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