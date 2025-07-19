Fiat 12.500 TL taksitle Egea satıyor * Kampanya Temmuz ayında sona eriyor
Türkiye genelindeki tüm bayilerde geçerli olan kampanya kapsamında Fiat Egea modelini 12.500 TL taksitle satacak.
Yaz sezonunun açılmasıyla otomobil satışları hız kazandı. Vatandaşlar ikinci eldeki yüksek fiyatlardan dolayı ise rotayı sıfır otomobillere çevirdi.
Çip krizinin ardından yaşanan stok yığılmasıyla birlikte bayilerde sıfır otomobillerde kampanyaları peş peşe sıraladı.
FIAT EGEA’DA 12.500 TL TAKSİT İMKANI
Kampanya furyasına katılan markaların başında Fiat geliyor. Düşük bakım maliyeti ve fiyat performans otomobili olan Egea’da sıfır faiz kampanyası başladı.