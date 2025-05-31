Fiat Egea için kesenin ağzını açtı * 641.700 TL indirim + 150.000 TL faizsiz kredi imkanı
Türkiye’de üretilen ve yollarda görmeye alışık olduğumuz Fiat, Egea modeli için dev indirim ve faizsiz kredi imkanı getirdi.
Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde aracını yenilemek ya da yeni araç almak isteyenler otomobil bayilerine akın ediyor.
Sıfır otomobil söz konusu olduğunda ise en dikkat çeken markalar arasında Fiat başı çekiyor. Renault ve Toyota’nın da tercih edildiği süreçte Fiat’ın kampanyaları yoğun ilgi görüyor.
ÖTV’SİZ KAMPANYASINDA 641.700 TL İNDİRİM
otomobil.fiat.com.tr sitesinde paylaşılan bilgiye göre Fiat ÖTV’siz araç alımından yararlanabilecek vatandaşlar için yarı yarıya varan indirim yaptı.