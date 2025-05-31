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  4. Fiat Egea için kesenin ağzını açtı * 641.700 TL indirim + 150.000 TL faizsiz kredi imkanı

Fiat Egea için kesenin ağzını açtı * 641.700 TL indirim + 150.000 TL faizsiz kredi imkanı

Türkiye’de üretilen ve yollarda görmeye alışık olduğumuz Fiat, Egea modeli için dev indirim ve faizsiz kredi imkanı getirdi.

Fiat Egea için kesenin ağzını açtı * 641.700 TL indirim + 150.000 TL faizsiz kredi imkanı - Sayfa 1

Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde aracını yenilemek ya da yeni araç almak isteyenler otomobil bayilerine akın ediyor.

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Fiat Egea için kesenin ağzını açtı * 641.700 TL indirim + 150.000 TL faizsiz kredi imkanı - Sayfa 2

Sıfır otomobil söz konusu olduğunda ise en dikkat çeken markalar arasında Fiat başı çekiyor. Renault ve Toyota’nın da tercih edildiği süreçte Fiat’ın kampanyaları yoğun ilgi görüyor.

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Fiat Egea için kesenin ağzını açtı * 641.700 TL indirim + 150.000 TL faizsiz kredi imkanı - Sayfa 3

ÖTV’SİZ KAMPANYASINDA 641.700 TL İNDİRİM

otomobil.fiat.com.tr sitesinde paylaşılan bilgiye göre Fiat ÖTV’siz araç alımından yararlanabilecek vatandaşlar için yarı yarıya varan indirim yaptı.

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Fiat Egea için kesenin ağzını açtı * 641.700 TL indirim + 150.000 TL faizsiz kredi imkanı - Sayfa 4

Fiat’ın kampanyasına göre Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP - Dizel Manuel model 1.429.900 TL fiyat etiketinden 788.200 TL anahtar teslim fiyata geliyor. Ayrıca faizsiz kredi imkanı da sunuluyor.

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