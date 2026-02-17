  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek

Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek

Son dönemde mini otomobil segmentinde de rol oynayan Fiat, yeni Topolino modelini piyasaya sürdü. Kırmızı gövdesiyle göz alan bu araç, bir ülkede 14 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabilecek.

Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek - Sayfa 1

Otomobil sektörünün gözde isimlerinden Fiat, yurtdışında dikkat çeken modelleri piyasaya sürmeye devam ediyor. Özellikle elektrikli ve şehir içinde kullanılacak küçük otomobillere son yıllarda ilgi arttı. Bu kapsamda Fiat, daha önce piyasada olan Topolino modelinin halefini piyasaya sürdü.

1 | 10
Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek - Sayfa 2

İki yeni geliştirmeyle gelen Fiat Topolino, Corallo adı verilen kırmızı bir boya seçeneği alırken, daha büyük ve net bir dijital göstergeyle güncellendi.

2 | 10
Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek - Sayfa 3

Resmi bilgilere göre, yeni otomobil, İtalyan "mikro-mobilite"nin romantik ruhunu renk ifadesiyle birleştirerek, her yolculuğu güzellik ve gülümsemelerle dolduran "kalpleri ısıtan" renkler sunuyor.

3 | 10
Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek - Sayfa 4

Yeni Topolino ayrıca, 3,5 inçten 5,7 inçe yükseltilmiş ve toplam panel alanını 8,3 inçe çıkaran yepyeni bir dijital gösterge paneline de kavuştu. Yeni arayüz, daha sade grafiklerin yanı sıra, daha net bilgiler ve daha rahat ve kullanıcı dostu bir görsel stil sunuyor.

4 | 10