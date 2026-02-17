Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek

Yeni Topolino ayrıca, 3,5 inçten 5,7 inçe yükseltilmiş ve toplam panel alanını 8,3 inçe çıkaran yepyeni bir dijital gösterge paneline de kavuştu. Yeni arayüz, daha sade grafiklerin yanı sıra, daha net bilgiler ve daha rahat ve kullanıcı dostu bir görsel stil sunuyor.