Fiat’ın mini elektrikli otomobili sahnede! Bir ülkede 14 yaş ve üzeri herkes kullanabilecek
Son dönemde mini otomobil segmentinde de rol oynayan Fiat, yeni Topolino modelini piyasaya sürdü. Kırmızı gövdesiyle göz alan bu araç, bir ülkede 14 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabilecek.
Otomobil sektörünün gözde isimlerinden Fiat, yurtdışında dikkat çeken modelleri piyasaya sürmeye devam ediyor. Özellikle elektrikli ve şehir içinde kullanılacak küçük otomobillere son yıllarda ilgi arttı. Bu kapsamda Fiat, daha önce piyasada olan Topolino modelinin halefini piyasaya sürdü.
İki yeni geliştirmeyle gelen Fiat Topolino, Corallo adı verilen kırmızı bir boya seçeneği alırken, daha büyük ve net bir dijital göstergeyle güncellendi.
Resmi bilgilere göre, yeni otomobil, İtalyan "mikro-mobilite"nin romantik ruhunu renk ifadesiyle birleştirerek, her yolculuğu güzellik ve gülümsemelerle dolduran "kalpleri ısıtan" renkler sunuyor.