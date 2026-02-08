Fiyatı 18 milyon, alanın elinde kalıyor! Lüks otomobil devini çaresiz bırakan skandal
Lüks otomobilin başrollerinden Rolls - Royce, skandal bir hata yüzünden müşterilerini mağdur etti. "Tamir edilemez" denilen batarya otomobil dünyasında tartışmalara yol açtı.
Rolls - Royce, dünyanın en lüks otomobillerini üreten markalardan biri. Ferrari, Bugatti ve Porsche ile aynı sahada rekabet eden İngiliz otomobil devi, yeni bir skandalla gündemde.
ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Marci M. Donovitz isimli bir alıcı, 2025 yılının başında 546.385 dolar (yaklaşık 18.5 milyon TL) ödeyerek satın aldığı özel üretim Spectre Black Badge modelinin, teslimattan sadece dört ay sonra ciddi bir batarya arızası nedeniyle "yürüyen bir enkaza" dönüştüğünü iddia ederek dava açtı. Haziran ayında teslim alınan aracın, Ekim ayında aniden arızalandığı ve o günden bu yana yetkili serviste bekletildiği belirtiliyor.
Yaşanan bu olayda kullanıcı mağduriyet yaşarken, dava dosyasına göre aracın bataryasındaki kusur otomobili tamamen güvensiz ve sürülemez hale getirdi. Servis yetkilileri, parçaların sipariş edildiğini ancak "stokta olmadığını" belirterek herhangi bir teslimat tarihi veremedi.