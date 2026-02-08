Fiyatı 18 milyon, alanın elinde kalıyor! Lüks otomobil devini çaresiz bırakan skandal

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Marci M. Donovitz isimli bir alıcı, 2025 yılının başında 546.385 dolar (yaklaşık 18.5 milyon TL) ödeyerek satın aldığı özel üretim Spectre Black Badge modelinin, teslimattan sadece dört ay sonra ciddi bir batarya arızası nedeniyle "yürüyen bir enkaza" dönüştüğünü iddia ederek dava açtı. Haziran ayında teslim alınan aracın, Ekim ayında aniden arızalandığı ve o günden bu yana yetkili serviste bekletildiği belirtiliyor.