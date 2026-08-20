Fiyatı 500.000 TL’nin altında olacak, Çinli devden peynir ekmek gibi satacak otomobil
Çinli otomobil devleri durdurulamıyor. Halihazırda tüm dünyaya baş gösteren firmalar, uygun fiyatlı yeni modelleriyle pazarı daha da karmaşık hale getirmeyi hazırlanıyor. Bu kez hamle Arcfox firmasından geldi.
Çinli otomobil üreticileri, onca zorluk ve engellemelere rağmen otomotiv sektöründe zirvedeki yerini bırakmadı. Dünya devi birçok marka ile rekabet eden firmalar, uygun fiyatlı araçlarını dünyaya açarak milyonlarca kişiye ulaşıyor.
Şimdi ise Arcfox isimli otomobil devi, TL bazında 500.000’in altında yeni bir aracını tanıtmaya hazırlanıyor.
Arcfox, Beta T1 modelini daha da ulaşılabilir kılmak adına yeni bir versiyon üzerinde çalışıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) yapılan başvuruyla ortaya çıkan gelişme, CATL imzalı batarya değişim sistemini (Choco-SEB) kullanacak.