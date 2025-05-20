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  4. Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem...

Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem...

Audi, markanın en iddialı modellerinden biri olan tamamen elektrikli otomobilini Türkiye pazarında satışa çıkardı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı.

Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem... - Sayfa 1

Elektrikli otomobil trendini yakından takip eden ve yeni modellerinde yavaş yavaş benzinli motorları terk eden Audi, markanın tamamen elektrikli A6 E-Tron modelini Türkiye pazarında satışa çıkardı.

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Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem... - Sayfa 2

Alman devin tamamen elektrikli A6 E-Tron modeli, iki farklı gövde tipiyle satışa çıktı; Sportback ve Avant. Yeni Audi A6 E-Tron, farklı motor seçenekleri, düz zemin mimarisi ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bir elektrikli model oldu. Ayrıca otomobilin başlangıç fiyatı da 5.470.771 TL olarak açıklandı.

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Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem... - Sayfa 3

Audi’nin elektrikli otomobil serisi yeni modellerle büyümeye devam ediyor. Bu serinin en yeni üyesi A6 e-tron, artık Türkiye pazarında. 

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Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem... - Sayfa 4

Çeşitli gövde tipleri, motor seçenekleri ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkan A6 e-tron, elektrikli otomobil dünyasında güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

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