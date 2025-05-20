Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem...
Audi, markanın en iddialı modellerinden biri olan tamamen elektrikli otomobilini Türkiye pazarında satışa çıkardı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı.
Elektrikli otomobil trendini yakından takip eden ve yeni modellerinde yavaş yavaş benzinli motorları terk eden Audi, markanın tamamen elektrikli A6 E-Tron modelini Türkiye pazarında satışa çıkardı.
Alman devin tamamen elektrikli A6 E-Tron modeli, iki farklı gövde tipiyle satışa çıktı; Sportback ve Avant. Yeni Audi A6 E-Tron, farklı motor seçenekleri, düz zemin mimarisi ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bir elektrikli model oldu. Ayrıca otomobilin başlangıç fiyatı da 5.470.771 TL olarak açıklandı.
Audi’nin elektrikli otomobil serisi yeni modellerle büyümeye devam ediyor. Bu serinin en yeni üyesi A6 e-tron, artık Türkiye pazarında.