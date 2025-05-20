Fiyatıyla cep yakıyor! Audi, tam elektrikli yeni otomobilini Türkiye’de satışa çıkardı; muhteşem...

Alman devin tamamen elektrikli A6 E-Tron modeli, iki farklı gövde tipiyle satışa çıktı; Sportback ve Avant. Yeni Audi A6 E-Tron, farklı motor seçenekleri, düz zemin mimarisi ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bir elektrikli model oldu. Ayrıca otomobilin başlangıç fiyatı da 5.470.771 TL olarak açıklandı.