Fiyatlar baştan aşağı değişti: 510 bin TL'den başlıyor! İşte sıfır otomobil haziran fiyatları...
Otomobil pazarındaki hareketlilik sürerken, birçok marka Haziran ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi. FIAT, Renault, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Seat, Honda, Nissan, Skoda, Citroen, Peugeot, Opel, Dacia, BYD, Togg, KIA, Suzuki ve Chery güncel fiyat listelerini paylaştı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025’in ilk beş ayında yüzde 3,7 büyüyerek 489 bin 366 adede ulaştı. Otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 5,1 artarken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 1,7’lik düşüş görüldü. Sadece Mayıs ayında toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 büyüdü.
Pazardaki bu hareketliliğe paralel olarak markalar Haziran ayı fiyat listelerinde güncellemeye gitti. Başta FIAT, Renault ve Hyundai olmak üzere birçok marka, model bazlı sıfır araç fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.
İşte marka marka model model sıfır otomobil fiyatları...
FIAT - Egea Sedan
1.104.900 - 1.790.900 TL
10” tablet ekranı, kablosuz CarPlay/Android Auto ve şerit takip asistanı gibi donanımlarla konfor ve güvenliği bir arada sunar.