Fiyatlar baştan aşağı değişti: 510 bin TL'den başlıyor! İşte sıfır otomobil haziran fiyatları...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025’in ilk beş ayında yüzde 3,7 büyüyerek 489 bin 366 adede ulaştı. Otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 5,1 artarken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 1,7’lik düşüş görüldü. Sadece Mayıs ayında toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 büyüdü.