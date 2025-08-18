  1. Ekonomim
  4. Fiyatlar gözünüzü korkutmasın! İşte Türkiye’de cebi yakmayan en ucuz elektrikli otomobil modelleri

Sessiz, çevreci ve artık daha ulaşılabilir… Türkiye’de satılan en uygun elektrikli otomobil listesi açıklandı. İşte Türkiye’de cebi yakmayan en ucuz elektrikli otomobil modelleri

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı büyüyor. 2025 itibarıyla en ucuz elektrikli araç 429.000 TL’den başlarken popüler modeller de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte bütçenizi sarsmayacak uygun fiyat ve yüksek menzilleriyle en ucuz elektrikli otomobil modelleri…

10- FIAT 600e

Ağustos 2025 satış fiyatı: 1.919.043 TL

9- Peugeot e-208

Ağustos 2025 satış fiyatı: 1.896.500 TL

8- Togg T10X

Ağustos 2025 satış fiyatı: 1.862.000 TL

