Fiyatlar gözünüzü korkutmasın! İşte Türkiye’de cebi yakmayan en ucuz elektrikli otomobil modelleri
Sessiz, çevreci ve artık daha ulaşılabilir… Türkiye’de satılan en uygun elektrikli otomobil listesi açıklandı. İşte Türkiye’de cebi yakmayan en ucuz elektrikli otomobil modelleri
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı büyüyor. 2025 itibarıyla en ucuz elektrikli araç 429.000 TL’den başlarken popüler modeller de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte bütçenizi sarsmayacak uygun fiyat ve yüksek menzilleriyle en ucuz elektrikli otomobil modelleri…
1 | 11