Ford’un Amerika’da en çok satan otomobilleri Türkiye’ye geldi. Pazarı domine edecek!

Ford'un ABD pazarında olan bazı SUV ve otomobil modellerini Türkiye'ye getireceğini kaydeden Özpeynirci, Ford'un Amerika’daki sıra dışı modelleri Türkiye'de… Sadece 5 bayide satılacak. Bunlardan biri de videonun çekildiği İstanbul'daki Ford Kar Plaza. Fiyatlar yarın belli olacakmış.’’



"2025 ilk çeyrek ise Avrupa üretimi elektrikli modeller Explorer ve Capri satışa sunulacak. Yenilenen Puma ve Afrika üretimi yeni Ford Ranger Raptor'da ülkemize gelenn modeller arasında.ifadelerini kullandı.