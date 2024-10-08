Ford’un Amerika’da en çok satan otomobilleri Türkiye’ye geldi. Pazarı domine edecek!
Amerika’da çok satılan birçok Ford modelinin Türkiye pazarına giriş yapacağı açıklanırken, bu modeller geçtiğimiz günlerde ülkemize gelmeye başladı.
Dünya çapında milyonlarca otomobil satışı yapan Ford, Amerika’da en çok satan otomobillerden bazılarını Türkiye pazarına getireceğini açıklamıştı. Bu duyurudan birkaç gün sonra söz konusu otomobiller bayilerde yerini almaya başladı.
Otomobil yazarı Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; ticari satışta Türkiye'de lider olan Ford, otomobilde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.
Ford'un ABD pazarında olan bazı SUV ve otomobil modellerini Türkiye'ye getireceğini kaydeden Özpeynirci, Ford'un Amerika’daki sıra dışı modelleri Türkiye'de… Sadece 5 bayide satılacak. Bunlardan biri de videonun çekildiği İstanbul'daki Ford Kar Plaza. Fiyatlar yarın belli olacakmış.’’
"2025 ilk çeyrek ise Avrupa üretimi elektrikli modeller Explorer ve Capri satışa sunulacak. Yenilenen Puma ve Afrika üretimi yeni Ford Ranger Raptor'da ülkemize gelenn modeller arasında.ifadelerini kullandı.
Özpeynirci, paylaşımında ABD'den gelecek ticari araçlar için ek gümrük vergisi olmadığı ve Meksika ve Kanada'dan içten yanmalı araçlara ek gümrük vergisi ve 20 servis şartı isteyen tebliğ olmadığı bilgisini not düştü.