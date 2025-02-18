Gelecekten gelen tasarım: 2026 KIA EV4’ün perdesi kalktı: Hem sedan hem hatchback
Elektrikli otomobillere odaklanan Kia, 2026 EV4 Concept ile yepyeni bir döneme geçiş yapıyor. Markanın yeni otomobili hem sedan hem de hatchback versiyonuyla geliyor. .
Günümüz teknolojisinde otomobiller de yeniden şekillendi. Üreticiler artık hem içten yanmalı motorları terk ediyor hem daha ilginç fütüristik tasarımlı otomobillerle karşımıza çıkıyor.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı arenada, elektrikli otomobil markaları revaçta. Ancak sektörün köklü şirketleri de gelecekte bu trendlere daha iyi ayak uydurmaya hazırlanıyor. KİA, EV4 Concept otomobili ile fütüristik tasarımlı yeni aracı ile yepyeni bir sürece giriyor.
SUV otomobiller son yıllarda ilgi görürken, Güney Koreli Kia ilginç tasarımlı yeni elektrikli aracının üretim versiyonunu gösterdi. Daha önce 2023’te EV Day etkinliğinde sahne alan bu aracın son hali de paylaşıldı.
EV9'daki gibi dikey farlar ve şık EV6'nınkine çok benzeyen sivri çamurluklara sahip eğimli bir kaputa sahip EV 4, markanın diğer elektrikli modellerinin birçoğu ile tanıdık bir tasarımla geliyor. Daha fütüristik görünümüyle ön plana çıkan EV4 Concept, hem sedan hem de hatchback deneyimini getiriyor.