Gelecekten gelen tasarım: 2026 KIA EV4’ün perdesi kalktı: Hem sedan hem hatchback

EV9'daki gibi dikey farlar ve şık EV6'nınkine çok benzeyen sivri çamurluklara sahip eğimli bir kaputa sahip EV 4, markanın diğer elektrikli modellerinin birçoğu ile tanıdık bir tasarımla geliyor. Daha fütüristik görünümüyle ön plana çıkan EV4 Concept, hem sedan hem de hatchback deneyimini getiriyor.