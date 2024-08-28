Gelmiş geçmiş en çok satan 10 otomobil belli oldu: Türkiye'de de popüler olan marka zirvede



1850'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan otomobiller, bazıları kullanım kolaylığı, bazıları ekonomik avantajları, bazıları ise performansı veya tasarımı ile tercih edildi. 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip birçok marka, milyonlarca satış rakamıyla sürücülerin vazgeçemediği modeller üretti.

İşte Dealer One Stop'un araştırmasına göre tüm zamanların en çok satan 10 aracı...