Gelmiş geçmiş en çok satan 10 otomobil belli oldu: Türkiye'de de popüler olan marka zirvede
ABD merkezli Dealer One Stop şirketi, otomobil tarihinin en çok satan modellerini açıkladı. Şirketin kapsamlı araştırması, dünya genelinde en yüksek satış rakamlarına ulaşan araçları sıraladı. Türkiye'de de büyük ilgi gören bir marka zirvede yer alıyor.
Günümüzde yüzlerce yeni markanın ortaya çıktığı otomobil sektöründe, eski markalardan bazıları hâlâ büyük ilgi görüyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'ne göre, dünya genelinde 2 milyarı aşan araç sahibi arasında belirli markalar kullanıcı sayıları ile öne çıkıyor.
1850'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan otomobiller, bazıları kullanım kolaylığı, bazıları ekonomik avantajları, bazıları ise performansı veya tasarımı ile tercih edildi. 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip birçok marka, milyonlarca satış rakamıyla sürücülerin vazgeçemediği modeller üretti.
İşte Dealer One Stop'un araştırmasına göre tüm zamanların en çok satan 10 aracı...
10. Chevrolet Impala
Çıkış tarihi 1958 olan Impala'nın satış rakamı 14 milyonu aştı.
9. Volkswagen Passat
İlk olarak 1973'te tanıtılan ve günümüzde hala en çok tercih edilen araçlar arasında yer alan Passat dünya çapında 15,5 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.