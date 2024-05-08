Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir

Mühendislik harikası olan süper otomobillerin yetersiz gelmeye başladığı dönemde ortaya "hiper otomobiller" çıktı. Öyleki bu araçlar çok güçlü olan süper otomobillerin neredeyse iki katı güçlere ulaşmış durumda. Hatta bu özel araçlar için 1000 beygir güçler artık sıradan kalmış durumda.