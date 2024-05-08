Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir
Son dönemde adlarını daha sık duymaya başladığımız "hiper otomobiller" dünyanın en güçlü, en hızlı ve ulaşılması en zor nadir araçlarını tanımlıyor. İşte şimdiye kadar üretilmiş en özel 10 hiper otomobil...
Mühendislik harikası olan süper otomobillerin yetersiz gelmeye başladığı dönemde ortaya "hiper otomobiller" çıktı. Öyleki bu araçlar çok güçlü olan süper otomobillerin neredeyse iki katı güçlere ulaşmış durumda. Hatta bu özel araçlar için 1000 beygir güçler artık sıradan kalmış durumda.
Son dönemde elektrikten güç alan hibrit veya tamamen elektrikli modeller, 2000 beygir gücü bile aşmış durumda.
İşte şimdiye kadar üretilmiş en güçlü, en nadir ve en hızlı 10 hiper otomobil...
McLaren F1
Hiper otomobil sınıfını başlatan model olarak tanımlanan bu özel araç, formula 1 yaraış otomobili tasarımcısı Gordon Murray tarafından tasarlandı. 1992 yılında piyasaya çıkarılan McLaren F1, karbon fiber monokok şaşiye sahip ilk üretim otomobili.
Merkezi sürüş ve 3 kişilik oturma pozisyonuna sahip olarak piyasaya çıkan model, 6,1 litrelik V12 motoruyla 618 bg güç üretiyordu.