Gizemli ses halüsinasyon değilmiş. Otomobil devi duyurdu! 22 bin araç geri çağrılıyor
Kapıdaki gıcırdama sesindeki gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Otomobil devi 22 binden fazla aracını geri çağırdı.
Otomobiller çoğu zaman fabrika kaynaklı kusurlar nedeniyle geri çağrılabiliyor. 2024 yılında hemen hemen tüm markalar pek çok nedenle binlerce aracını geri çağırırken, bunlar arasında lüks otomobil devleri de yer aldı.
2025’te ise yılın ilk geri çağırma duyurusu geldi. Otomobil devi Kia, 22 binden fazla aracında tespit edilen bir nedenden dolayı geri çağırma duyurusu yaptı. (buradan dosyaya erişebilirsiniz)
Aktarılanlara göre 2024-25 model 22.883 adet Kia EV9 elektrikli otomobillerinde tespit edilen bir sorun nedeniyle 22.883 araç geri çağrıldı.