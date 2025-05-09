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  4. Görenlerin gözü yaşlı! Eski tarihli otomobil ve akaryakıt fiyatları gündem oldu

Görenlerin gözü yaşlı! Eski tarihli otomobil ve akaryakıt fiyatları gündem oldu

Yıllar önce enflasyon ve ekonomik kriz kelimelerinin sık sık anılmadığı dönemde gazetelerde yer alan otomobil fiyatları görenlerin ağzını açık bırakıyor. Ayrıca akaryakıt fiyatları da dikkati çekiyor.

Görenlerin gözü yaşlı! Eski tarihli otomobil ve akaryakıt fiyatları gündem oldu - Sayfa 1

Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda 2014 yılında satılık ilanı verilen otomobiller dikkati çekti.

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Görenlerin gözü yaşlı! Eski tarihli otomobil ve akaryakıt fiyatları gündem oldu - Sayfa 2

Araçların o ödeneme yönelik makul fiyatları görenlerin ağzını açık bırakıyor.

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Görenlerin gözü yaşlı! Eski tarihli otomobil ve akaryakıt fiyatları gündem oldu - Sayfa 3

Asgari ücretin net 891 TL olduğu dönemde gazetedeki en düşük ilanlardan biri olan Opel Corsa’nın fiyat etiketi 20.264 YTL olarak görülüyor.

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Görenlerin gözü yaşlı! Eski tarihli otomobil ve akaryakıt fiyatları gündem oldu - Sayfa 4

Buradaki hesaba göre Opel Corsa asgari ücretli bir çalışanın 23 aylık maaşına denk geliyor.

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