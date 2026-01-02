Hangi araçlar MTV avantajı sunuyor? İşte ikinci elde yaşı genç ve ucuz 10 otomobil modeli...

TÜKETİCİNİN TERCİHLERİ

Galericiler, otomobil arayışına giren tüketicilerin hem yaşı genç hem de vergisi düşük araçlara öncelikle baktığını belirterek, “Bu anlamda ikinci el piyasada ilk vergi diliminden daha çok ikinci vergi dilimindeki araçlar daha fazla öne çıkabiliyor. 4-6 yaş bandındaki bu araçlar, sıfır km modellerine göre fiyat avantajı da sunuyor” diye konuşuyor.