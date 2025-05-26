Havaların ısınmasıyla en sık görülen 9 arıza: 42 yıllık oto sanayici açıkladı
Yaz aylarında yolculuk yapmak keyiflidir. Peki ya aracınız için de öyle mi? Güneşli ve sıcak mevsim araç için zor bir zaman olabilir. Özellikle görünmeyen bazı problemlerle karşılaşabileceğiniz en kötü zaman olabilir ve yolculuklarınızın önüne geçebilir.
Bu sebeple 42 yıllık oto sanayici Ekrem Usta, yaz aylarında en sık karşılaşılabilecek arızaları açıkladı. Aracınızda yaşanabilecek bu 9 problemle karşılaşmamak için kış aylarından itibaren bakımlarını yaptırabilir ve arızalarını tamir ettirebilirsiniz. İşte yaz ayların en çok görülen 9 otomobil arızası:
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