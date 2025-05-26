Havaların ısınmasıyla en sık görülen 9 arıza: 42 yıllık oto sanayici açıkladı

Bu sebeple 42 yıllık oto sanayici Ekrem Usta, yaz aylarında en sık karşılaşılabilecek arızaları açıkladı. Aracınızda yaşanabilecek bu 9 problemle karşılaşmamak için kış aylarından itibaren bakımlarını yaptırabilir ve arızalarını tamir ettirebilirsiniz. İşte yaz ayların en çok görülen 9 otomobil arızası: