İğne atsan yere düşmez! Haydarpaşa’da film sahnesi gibi görüntü: ‘Oto Galeri’ye döndü
2026’nın başı itibariyle Haydarpaşa Limanı’ndaki araç yoğunluğu görenleri hayrete düşürdü. Binlerce ithal araç, bir arada görüntülendi.
2025 yılında Türkiye’ye gelen ithal otomobil sayısı bir hayli fazlaydı. 2026 için de üreticiler zaman kaybetmeden bayilere sevk için harekete geçti. Yaşanan bu durum, Haydarpaşa Limanı’nda filmleri aratmayan sahneyi ortaya çıkardı. İthal otomobil ticaretinin ulaştığı devasa boyut, Haydarpaşa Limanı’ndaki saha doluluk oranlarıyla gözler önüne seriliyor. Üretildikleri ülkelerden dev kargo gemileriyle getirilen araçlar, liman sahasında yüksek güvenlik önlemleri altında muhafaza ediliyor.
Yetkililer, araçların gümrük süreçlerinin devam ettiğini; işlemlerin sonuçlanmasının ardından Türkiye genelindeki yetkili bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağını belirtiyor.
Liman sahasında oluşan yoğunluk ise sadece lojistik bir hareketliliği değil, otomobil piyasasındaki dengelerin değişimini de simgeliyor.
Uzun süredir arz sıkıntısı ve yüksek fiyatlarla gündemden düşmeyen ikinci el otomobil piyasası, bu yeni araç girişleriyle birlikte bir kırılma noktasına geldi. Sektör temsilcileri, piyasaya giren sıfır kilometre ithal araç stoklarının, ikinci el fiyatlarındaki şişkinliği aşağı yönlü baskılayacağını öngörüyor.