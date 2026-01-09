İğne atsan yere düşmez! Haydarpaşa’da film sahnesi gibi görüntü: ‘Oto Galeri’ye döndü

2025 yılında Türkiye’ye gelen ithal otomobil sayısı bir hayli fazlaydı. 2026 için de üreticiler zaman kaybetmeden bayilere sevk için harekete geçti. Yaşanan bu durum, Haydarpaşa Limanı’nda filmleri aratmayan sahneyi ortaya çıkardı. İthal otomobil ticaretinin ulaştığı devasa boyut, Haydarpaşa Limanı’ndaki saha doluluk oranlarıyla gözler önüne seriliyor. Üretildikleri ülkelerden dev kargo gemileriyle getirilen araçlar, liman sahasında yüksek güvenlik önlemleri altında muhafaza ediliyor.